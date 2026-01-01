Einwascher Light MultiLink 45 cm | Kärcher

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Bestellnummer: 9.212-059.0
Arbeitsbreite (cm)
45
Material
PP
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt (kg)
0.1
Verpackungsgewicht (kg)
0.1
Länge (mm)
450
Abmessungen, verpackt (mm)
450 x 150 x 30
Ausrüstung
Anwendungsgebiete