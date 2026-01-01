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    Einwascherbezug MF 45 cm | Kärcher

    Weißer Mikrofaserbezug mit grünem Rand, Aufschrift "made in Italy". Rechteckige Form, flauschige Textur.

    Einwascherbezug MF 45 cm

    Bestellnummer: 9.212-296.0

    • Universal, hohe Schmutzaufnahme
    • 45 cm
    • 100 % PET
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