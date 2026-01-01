Einwascherbezug MF Scheuerfasern 35 cm | Kärcher

Einwaschbezug aus Polyester mit Scheuerfasern passend für alle Kärcher Einwascher.

Wirksam gegen Schmutz Wirksam gegen leicht verkrusteten Schmutz durch eingearbeitete lange Scheuerfasern. Kurze Scheuerfasern gewährleisten eine rückstands- und streifenfreie Reinigung. Hochwertige Wischbezüge Lange Reinigungsautonomie dank hoher Saugfähigkeit.