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    Einwascherbezug MF Scheuerfasern 35 cm | Kärcher

    Weißer Mikrofaser-Wischbezug mit grünem Rand und Aufschrift "made in Italy" auf weißem Hintergrund.

    Einwascherbezug MF Scheuerfasern 35 cm

    Bestellnummer: 9.212-269.0

    • Universal mit Scheuerfasern für hartnäckigen Schmutz
    • 35 cm
    • PET, PA
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