Einwascherbezug MF Schrubbpad 35 cm | Kärcher

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Bestellnummer: 9.212-292.0
Arbeitsbreite (cm)
35
Textilienmaterial
PET
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt (kg)
0.1
Verpackungsgewicht (kg)
0.1
Länge (mm)
390
Abmessungen, verpackt (mm)
390 x 10 x 65
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete