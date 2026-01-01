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    Einwascherbezug MF Schrubbpad 35 cm | Kärcher

    Weißer Mikrofaser-Wischbezug mit grünem Rand und "made in Italy"-Aufdruck.

    Einwascherbezug MF Schrubbpad 35 cm

    Bestellnummer: 9.212-292.0

    • Universal, Schrubbpad bei Bedarf, hohe Reinigungsperformance und Schmutzaufnahme
    • 35 cm
    • 100 % PET
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