Einwascherbezug Polyester Schrubbpad 35 cm | Kärcher

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Bestellnummer: 3.345-134.0
Arbeitsbreite (cm)
35
Material
100% PET
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt (kg)
0.1
Verpackungsgewicht (kg)
0.1
Länge (mm)
350
Abmessungen, verpackt (mm)
350 x 65 x 15
Anwendungsgebiete