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    Einwascherbezug Polyester Schrubbpad 35 cm | Kärcher

    Weißer Mikrofaser-Wischbezug mit flauschiger Oberfläche und einem Loch auf der Vorderseite, auf weißem Hintergrund.

    Einwascherbezug Polyester Schrubbpad 35 cm

    Bestellnummer: 3.345-134.0

    • Universal, Schrubbpad bei Bedarf für hartnäckigen Schmutz, hohe Wasseraufnahme
    • 35 cm
    • 80 % Acryl, 20 % PA
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