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    Entschichtungswalze, Braun, 400 mm | Kärcher

    Braune Bürstenwalze mit schwarzem Kunststoffkern, liegend auf weißem Hintergrund.

    Entschichtungswalze, Braun, 400 mm

    Bestellnummer: 8.635-691.0

    Sehr abrasives Walzenpad zur chemielosen Pflegefilmsanierung und Entschichtung.