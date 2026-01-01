Entschichtungswalze, Braun, 400 mm | Kärcher

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Bestellnummer: 8.635-691.0Sehr abrasives Walzenpad zur chemielosen Pflegefilmsanierung und Entschichtung.
Farbe
Braun
Länge (mm)
400
Gewicht (g)
900
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.9