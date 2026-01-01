Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*

    Erdungskabel für L2P | Kärcher

    Gelbes Kärcher Zubehörteil mit zwei silbernen Klemmen und einer langen, orangefarbenen Kabelrolle.

    Erdungskabel für L2P

    Bestellnummer: 2.574-007.0

    6 m langes Erdungskabel, um beim Trockeneisstrahlen einen Potenzialausgleich zwischen dem Strahlgerät und dem Reinigungsobjekt herzustellen. Dies verhindert elektrostatische Entladungen.
    Angebot anfordern