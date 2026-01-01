Erdungskabel für L2P | Kärcher

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Bestellnummer: 2.574-007.06 m langes Erdungskabel, um beim Trockeneisstrahlen einen Potenzialausgleich zwischen dem Strahlgerät und dem Reinigungsobjekt herzustellen. Dies verhindert elektrostatische Entladungen.
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
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