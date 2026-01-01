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    Ersatz Düsenmundstück | Kärcher

    Schwarzer zylindrischer Adapter auf weißem Hintergrund, mit einer Öffnung an einem Ende.

    Ersatz Düsenmundstück

    Bestellnummer: 5.321-977.0

    Düsenmundstück für alle Miniwinkeldüsen.