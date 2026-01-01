Ersatz Düsenmundstück | Kärcher

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Bestellnummer: 5.321-977.0Düsenmundstück für alle Miniwinkeldüsen.
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Abmessungen (L × B × H) (mm)
32 x 14 x 14