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    Ersatz Wischergummi weich 92 cm 10 x | Kärcher

    Türkises Kunststoffband mit einer kreisförmigen Schlaufe am Ende, auf weißem Hintergrund.

    Ersatz Wischergummi weich 92 cm 10 x

    Bestellnummer: 9.212-283.0

    • Ersatzwischergummi (weich), 92 cm für kältere Temperaturen
    • Kombinierbar mit allen Edelstahlschienen
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