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    Ersatzgummi Fensterwischer hard 92 cm 10 x | Kärcher

    Schwarze Gummilippe, flach ausgerollt mit einer Spirale am Ende, auf weißem Hintergrund.

    Ersatzgummi Fensterwischer hard 92 cm 10 x

    Bestellnummer: 9.212-140.0

    • Ersatzwischergummi (hart), 92 cm für wärmere Temperaturen
    • Kombinierbar mit allen Edelstahlschienen
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