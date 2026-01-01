Ersatzgummi Fensterwischer hard 92 cm 10 x | Kärcher

Zur streifenfreien Reinigung: Der harte Ersatzwischergummi mit 92 Zentimeter Länge von Kärcher. Eine spezielle Form und die Vulkanisation gewährleisten zuverlässig sehr gute Reinigungsergebnisse und eine lange Lebensdauer. Mit allen V-Schienen Edelstahl von Kärcher einsetzbar.