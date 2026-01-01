Ersatzkegel | Kärcher

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Bestellnummer: 3.345-158.0Ersatzkonus für schnelle Werkzeugwechsel. Das Ersatzteil sorgt für einen optimalen Halt der eingesetzten Werkzeuge. Für den Einsatz mit Teleskopstangen oder dem Gelenk.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
120 x 25 x 25
Anwendungsgebiete