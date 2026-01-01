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    Ersatzklappdeckel für Eimer 4 L | Kärcher

    Transparente Kunststoffabdeckung mit zwei Befestigungselementen, rechteckige Form, auf weißem Hintergrund.

    Ersatzklappdeckel für Eimer 4 L

    Bestellnummer: 6.999-187.0

    Ersatzklappdeckel für unsere farbcodierten 4-Liter-Eimer mit den Bestell-Nr. 5.999-049.0, 5.999-050.0, 5.999-051.0 und 6.999-186.0.
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