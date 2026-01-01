Ersatzklappdeckel für Eimer 4 L | Kärcher

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Bestellnummer: 6.999-187.0Ersatzklappdeckel für unsere farbcodierten 4-Liter-Eimer mit den Bestell-Nr. 5.999-049.0, 5.999-050.0, 5.999-051.0 und 6.999-186.0.
Gewicht ohne Zubehör (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
165 x 240 x 22
Anwendungsgebiete