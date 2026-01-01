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    Ersatzklingen für alle Schaber 10 cm 10 x | Kärcher

    Roter Kunststoffblock mit Löchern und Barcode-Aufkleber, Nummern und Strichcode sichtbar.

    Ersatzklingen für alle Schaber 10 cm 10 x

    Bestellnummer: 9.212-142.0

    Für Schaber mit Kurzhandgriff und Langhandgriff: 10 Stück passende Ersatzklingen von Kärcher.
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