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    Ersatzklingen für Metallschaber 10 cm 25 x | Kärcher

    Kunststoffverpackung mit Barcode und Produktnummer, enthält ein längliches, helles Objekt.

    Ersatzklingen für Metallschaber 10 cm 25 x

    Bestellnummer: 9.212-138.0

    Passend zum Kärcher Klingenhalter mit 10 cm Länge für Ersatzklingen: Glashobelklingen (100 × 0,2 mm). Packungsinhalt: 25 Stück im Dispenser.
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