Waschanlagen | Kärcher

Wasserrecyclingsysteme
Saubere Wäsche mit reinem Gewissen. Mit unseren Wasserrecyclingsystemen investieren Sie in wirtschaftliche Nachhaltigkeit. Unsere Systeme sorgen für einen verantwortungsvollen Umgang mit Frischwasser und Reinigungsmittel.
Unsere hocheffizienten Systemlösungen für die wirtschaftliche Innen- und Außenreinigung von Pkw und Nutzfahrzeugen sorgen zuverlässig und leistungsstark für beste Reinigungsergebnisse. Das Portfolio umfasst, neben Portal-, Nutzfahrzeug- und SB-Waschanlagen, SB-Saugern und Forecourtgeräten, Startsysteme, digitale Lösungen sowie Wasserrecyclingsysteme und Reinigungsmittel. Für eine Fahrzeugwäsche ganz nach Ihren Bedürfnissen.
Saubere Wäsche mit reinem Gewissen. Mit unseren Wasserrecyclingsystemen investieren Sie in wirtschaftliche Nachhaltigkeit. Unsere Systeme sorgen für einen verantwortungsvollen Umgang mit Frischwasser und Reinigungsmittel.
Unsere innovativen Reinigungsmittel der neuesten Generation bringen Sie zu perfekten Ergebnissen. Dabei sparen Sie nicht nur Kosten, sondern schonen auch wertvolle Ressourcen.
Mit unseren digitalen Lösungen K!Connect sowie Pay&Wash können Sie Ihr Waschgeschäft jederzeit und von überall aus bequem managen und optimieren.
Sie eignen sich für verschiedene Kundengruppen mit unterschiedlichsten Anforderungen. Denn Sauberkeit vermittelt neben einem positiven Eindruck auch vor allem Sicherheit und Werterhalt. Bei uns gilt daher: Geht nicht gibt's nicht. Für jeden Bedarf bieten wir eine passende Lösung, individuell und maßgeschneidert.
Unsere Pkw-Portalwaschanlagen und SB-Waschanlagen bilden eine ideale wirtschaftliche Reinigungslösung und eignen sich hervorragend für den Einsatz bei Waschcentern, Tankstellen, Autohäusern, Werkstätten und Autovermietungen. Nutzfahrzeug-Waschanlagen sorgen hingegen bei Speditionen, Busunternehmen oder Kommunen für einen glänzenden Fuhrpark.
Durch unsere jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der Fahrzeugreinigung wissen wir genau, worauf es ankommt – und in Zukunft ankommen wird. So profitieren Sie und Ihre Kunden von folgenden Vorteilen:
Mit uns haben Sie einen erfahrenen Partner an Ihrer Seite, der Sie mit jahrzehntelanger Expertise und Wissen zum Erfolg führt. Als starkes Unternehmen und erfolgreicher Hersteller von Fahrzeugreinigungssystemen begleiten wir Sie auf Ihrem Weg zur passgenauen Reinigungslösung. Durch die hervorragende Reputation unserer Marke helfen wir Ihnen dabei, Ihre Umsätze zu steigern und gemeinsam Ihre Ziele zu erreichen. Denn Ihr Ziel ist unser Auftrag.
Der Schlüssel für Ihren Erfolg ist unsere bewährte Qualität. Die ausgereifte Technik in unseren Produkten hat sich zuverlässig bewährt. Wo Kärcher drauf steht, ist auch Kärcher drin – ohne Kompromisse. Unser Qualitätssiegel hält, was es verspricht. Das gilt auch für unsere Fahrzeugreinigungssysteme sowie das entsprechende Zubehör. Schreiben Sie Ihre Erfolgsgeschichte: Mit unseren Systemen sind Sie jederzeit perfekt ausgestattet.
Wir verhelfen Ihnen zum Erfolg – von Anfang an. Kärcher unterstützt Sie ab der ersten Minute bei der Wahl des richtigen Fahrzeugreinigungssystems bis zur Umsetzung. Als Komplettanbieter unserer vollumfänglichen Reinigungslösungen begleiten wir Sie von der ersten Standortanalyse über ein erfolgreiches Marketing bis hin zur finalen Installation. Auch nach der Inbetriebnahme können Sie sich auf unseren erstklassigen Service verlassen.
Saubere Wäsche, sauberer Service. Wir garantieren Ihnen höchste Qualität ein Produktleben lang. Dazu bieten wir den passenden Service. Unser Kärcher Kundendienst und werksgeschulte Servicepartner sichern langfristig einen einwandfreien Betrieb Ihrer installierten Anlage. Sollte doch einmal etwas nicht funktionieren, unterstützen wir Sie mit der passenden Lösung und sind für Sie da.
Wir bringen Ihre Finanzen auf Hochglanz. Sie erhalten bei uns standardisierte und individuelle Finanzierungslösungen, die an Ihre Bedürfnisse und Anforderungen angepasst sind.
Ein sauberes Fahrzeug steht für ein gutes Gefühl – und ein reines Gewissen. Doch in der Fahrzeugwäsche geht es um viel mehr als exzellente Reinigungsergebnisse. Es geht um einen nachhaltigen und verantwortungsbewussten Betrieb unserer Anlagen und damit um Verantwortung für Betreiber und Kunden. Das Ziel: ein ressourcenschonender Umgang mit Wasser, Energie und Reinigungsmitteln.
Der Kärcher Powerschaum reinigt kraftvoll und effektiv und macht die SB-Fahrzeugreiniung zu einem ganz besonderen Reinigungserlebnis. In Sekundenschnelle bedeckt die Powerschaum-Lanze die Fahrzeugoberfläche und sogar hartnäckiger Schmutz wird effektiv und gleichzeitig schonend entfernt. Das bedeutet garantiert zufriedene Kunden.
Vertrauen Sie auf eine etablierte Marke mit über 100 Partnern und 150 betriebenen Anlagen.Das moderne Anlagenkonzept für die professionelle Fahrzeugreinigung erfüllt höchste Ansprüche an Qualität, Effizienz und Nachhaltigkeit.
Kärcher Waschanlagen können ausschließlich direkt bei Kärcher erworben werden.
Wir beantworten Ihnen kompetent und lösungsorientiert all Ihre Fragen zum Thema Waschanlagen und Fahrzeugreinigungssysteme. Natürlich können Sie auch einen persönlichen Termin vereinbaren.
Kontakt zu Kärcher: Nutzen Sie hierzu gerne unser Kontaktformular oder rufen Sie uns direkt unter 07195 903-2050 an.