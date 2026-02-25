Fenster- und Oberflächensauger | Kärcher

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Unser Window Vac Professional WVP 10 ist ein leichter Nasssauger für glatte Oberflächen aller Art. Mit diesem robusten, professionellen Handgerät reinigen Sie ohne Anstrengung streifenfrei: waagrecht, senkrecht und sogar über Kopf. Perfekt zum Reinigen von Fenstern, Fliesen, Vitrinen, Weinschränken etc.
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Ob Sie unsere akkubetriebenen, handgehaltenen Fenster- und Oberflächensauger WVP 10 nun als Fenstersauger verwenden, Fliesen, Spiegel, Vitrinen, Theken oder jede andere glatte Oberfläche damit reinigen, ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass Sie mit den leichten und handlichen Geräten in jeder Lage, wenn nötig sogar über Kopf, streifenfreie Reinigungsergebnisse erzielen werden – dank des manuell einstellbaren Abstandhalters übrigens bis an die Kanten.
Horizontal, vertikal, diagonal, über Kopf und wenn es sein muss auch kreuz und quer: Unsere Fenster- und Oberflächensauger WVP 10 machen so gut wie jede Bewegung mit und reinigen trotzdem in jeder Lage streifenfrei.
Unterhalts-, Oberflächen- oder Glasreiniger: Wir bieten Ihnen selbstverständlich die komplette Palette gebrauchsfertig eingestellter Reinigungsmittel. Schnell und streifenfrei trocknend, schonend zu Materialien und Umwelt.
Weitere Akkus verschaffen Ihnen einen nützlichen Arbeitszeitpuffer ganz nach Ihrem individuellen Bedarf. Mit dem ebenfalls erhältlichen Schnellladegerät ist so im Prinzip unterbrechungsfreies Arbeiten über ganze Arbeitstage hinweg möglich.
Mit zusätzlichen Saugdüsen und Abziehlippen in unterschiedlichen Breiten, Sprühflaschensets oder zusätzlichen Mikrofasertüchern ergänzen Sie Ihr Gerät sinnvoll und ganz nach Ihrem Bedarf.
Der WVP 10 wird mit einem Akku (30 min Laufzeit), Reinigungsmittel, einem Ladegerät, einer Sprühflasche und einem Mikrofaser-Wischbezug geliefert. Die Version WVP 10 Adv enthält zusätzlich einen Wechselakku, eine wechselbare, schmale Absaugdüse, ein zweites Mikrofasertuch sowie ein Schnellladegerät statt der einfacheren Ausführung und ermöglicht so nahezu unterbrechungsfreies Arbeiten.
Der schnelldrehende Motor sorgt für eine ungewöhnlich gute Absaugung des Schmutzwassers, das in einem 200-Milliliter-Tank gesammelt wird. Der Tank selbst kann einfach und schnell entleert und bei Bedarf einfach in der Spülmaschine gereinigt werden.
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