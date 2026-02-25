Fenster- und Oberflächensauger | Kärcher

Ob Sie unsere akkubetriebenen, handgehaltenen Fenster- und Oberflächensauger WVP 10 nun als Fenstersauger verwenden, Fliesen, Spiegel, Vitrinen, Theken oder jede andere glatte Oberfläche damit reinigen, ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass Sie mit den leichten und handlichen Geräten in jeder Lage, wenn nötig sogar über Kopf, streifenfreie Reinigungsergebnisse erzielen werden – dank des manuell einstellbaren Abstandhalters übrigens bis an die Kanten.

Richtungsweisend flexibel

Horizontal, vertikal, diagonal, über Kopf und wenn es sein muss auch kreuz und quer: Unsere Fenster- und Oberflächensauger WVP 10 machen so gut wie jede Bewegung mit und reinigen trotzdem in jeder Lage streifenfrei.