Fett für Düsengewinde, silikonfrei | Kärcher

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Bestellnummer: 6.288-088.0Das Gewinde der Strahldüsen muß regelmäßig mit diesem silikonfreiem Fett behandelt werden.
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
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