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    Fett für Düsengewinde, silikonfrei | Kärcher

    Weiße Tube mit gelber Aufschrift "PFAE-FETT" und Nummer "6.288-088". Liegt auf weißem Hintergrund.

    Fett für Düsengewinde, silikonfrei

    Bestellnummer: 6.288-088.0

    Das Gewinde der Strahldüsen muß regelmäßig mit diesem silikonfreiem Fett behandelt werden.