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    Filterpatrone HEPA | Kärcher

    Zylindrischer Filter mit blauem Deckel und schwarzem Netzmuster, auf weißem Hintergrund.

    Filterpatrone HEPA

    Bestellnummer: 8.634-529.0

    HEPA-Filterpatrone mit Kohleanteil für eine staubfreie und geruchsreduzierte Abluftrückführung.