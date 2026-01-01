Filterpatrone HEPA | Kärcher

10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Bestellnummer: 8.634-529.0HEPA-Filterpatrone mit Kohleanteil für eine staubfreie und geruchsreduzierte Abluftrückführung.
Anzahl (Stück)
1
Farbe
Mehrfarbig
Gewicht (kg)
0.6
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.8
Abmessungen (L × B × H) (mm)
235 x 145 x 145