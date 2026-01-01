Flacher Staubwedel Flip MultiLink 30 cm | Kärcher

Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
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Bestellnummer: 9.212-148.0Staubmopp-Halter mit drehbarer Platte verstellbar bis 270° , mit Tuch-Clips und MultiLink System Griff mit abnehmbarer Kappe.
Schmutzart
Lose Verschmutzung
Material
PP
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt (kg)
0.3
Verpackungsgewicht (kg)
0.4
Abmessungen (L × B) (mm)
540 x 110
Abmessungen, verpackt (mm)
540 x 110
Ausrüstung
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete