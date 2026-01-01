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    Flacher Staubwedel Flip MultiLink 30 cm | Kärcher

    Grauer Kärcher Bodenwischer mit rechteckigem Kopf und vier grünen Pads, Ansicht von oben.

    Flacher Staubwedel Flip MultiLink 30 cm

    Bestellnummer: 9.212-148.0

    Staubmopp-Halter mit drehbarer Platte verstellbar bis 270° , mit Tuch-Clips und MultiLink System Griff mit abnehmbarer Kappe.
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