Flachfaltenfilter Dry, grünes Etikett, geeignet für einmotorige NT-Tact-/NT-Ap-Varianten von Kärcher | Kärcher

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Bestellnummer: 6.904-367.0Flachfaltenfilter Dry aus Zellulosefasermaterial mit grünem Etikett. Geeignet zum Saugen von Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen L und M.
Anzahl (Stück)
1
Farbe
Weiß
Gewicht (kg)
0.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
140 x 57 x 240
Anwendungsgebiete