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    Flachstrahldüse, 50 mm | Kärcher

    Silberne, rechteckige Metallkomponente mit mehreren Schrauben, schwarzes Ende, vor weißem Hintergrund.

    Flachstrahldüse, 50 mm

    Bestellnummer: 4.574-033.0

    Flachstrahldüse mit optimierter Düsengeometrie. Hervorragendes Reinigungsergebnis bei hoher Flächenleistung.