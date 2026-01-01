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    Flachstrahldüse Kurz, Power, Ø3mm | Kärcher

    Metallisches Düsenrohr mit zylindrischem Anschluss, zwei Schrauben auf der flachen Oberfläche, vor weißem Hintergrund.

    Flachstrahldüse Kurz, Power, Ø3mm

    Bestellnummer: 4.574-117.0

    Perfekt für abrasive Anwendungen an schwer zugänglichen Stellen geeignete, kurze Power-Flachstrahldüse zum Einsatz mit Trockeneisreinigungssystemen von Kärcher. Mit Schnellwechselsystem.