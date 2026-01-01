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    Flachstrahlduese Lang, Ø4mm | Kärcher

    Silberne, längliche Metallkomponente mit Schrauben, flacher Form und einem zylindrischen Anschlussstück am Ende.

    Flachstrahlduese Lang, Ø4mm

    Bestellnummer: 4.574-122.0

    Lange, robuste und drehbare Power-Flachstrahldüse zum Einsatz mit Trockeneisreinigern von Kärcher. Mit Schnellwechselsystem und insbesondere für abrasive Anwendungen geeignet.
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