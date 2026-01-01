Flachstrahlduese Lang, Ø5mm | Kärcher

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Bestellnummer: 4.574-143.0Lange, robuste Flachstrahldüse zur Verwendung mit Trockeneisreinigern von Kärcher, in der Pistole drehbar. Mit Schnellwechselsystem, insbesondere für abrasive Anwendungen geeignet.
Gewicht (kg)
0.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
252 x 40 x 22
Anwendungsgebiete