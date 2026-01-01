Flachstrahlduese Lang, Ø5mm | Kärcher

Die lange Flachstrahldüse von Kärcher ist hervorragend geeignet für abrasive Anwendungen bei der Trockeneisreinigung von Bauteilen, Spritzgussformen oder Mährobotern. Sie entfernt hartnäckige Verkrustungen, aber auch Lacke, Öle und Schmierstoffe oder Ruß problemlos. Die aus Aluminium und Edelstahl gefertigte Düse ist sehr robust und lässt sich in der Pistole drehen. Durch das intelligente Schnellwechselsystem gestaltet sich die Handhabung der Flachstrahldüse äußerst einfach und komfortabel.

Lange, abrasive Strahlkontur Dank hoher Performance mühelose Entfernung auch sehr hartnäckiger Ablagerungen. Schnellwechselsystem Einfachste Handhabung und variable Einrichtung. Robuste, langlebige Konstruktion Hochwertige Ausführung aus Edelstahl und Aluminium.