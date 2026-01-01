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    Flachstrahlduese Lang, Ø5mm | Kärcher

    Silberne Metallleiste mit mehreren Schrauben, rechteckige Form, eine Seite mit rundem Anschluss.

    Flachstrahlduese Lang, Ø5mm

    Bestellnummer: 4.574-143.0

    Lange, robuste Flachstrahldüse zur Verwendung mit Trockeneisreinigern von Kärcher, in der Pistole drehbar. Mit Schnellwechselsystem, insbesondere für abrasive Anwendungen geeignet.
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