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    Flachstrahldüse, XS, kurz | Kärcher

    Silber-schwarzes Kärcher Zubehörteil mit zylindrischer Form und Logo auf der Seite.

    Flachstrahldüse, XS, kurz

    Bestellnummer: 4.574-040.0

    Optimierte Düsengeometrie dadurch besonders effizient und geräuscharm. Sehr kurze und kompakte Düse. Besonders geeignet um auch in engen Bereichen zu strahlen.