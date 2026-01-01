Flachstrahldüse, XXL, 100 mm | Kärcher

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Bestellnummer: 4.574-056.0Ice Blaster-Flachstrahldüse mit 100 mm Strahlbreite und neuer Geometrie. Ideal zum Trockeneisstrahlen sehr großer Flächen. Für ein äußerst gleichmäßiges Strahlbild über die ganze Breite.
Gewicht (kg)
1.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
580 x 120 x 50