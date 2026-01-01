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    Flachstrahldüse, XXL, 100 mm | Kärcher

    Kärcher Flachstrahldüse aus Metall mit schwarzem Anschlussstück, seitlich betrachtet.

    Flachstrahldüse, XXL, 100 mm

    Bestellnummer: 4.574-056.0

    Ice Blaster-Flachstrahldüse mit 100 mm Strahlbreite und neuer Geometrie. Ideal zum Trockeneisstrahlen sehr großer Flächen. Für ein äußerst gleichmäßiges Strahlbild über die ganze Breite.