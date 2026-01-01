Flachstrahldüse, XXL, 75 mm | Kärcher

Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Bestellnummer: 4.574-054.0Flachstrahldüse (75 mm Strahlbreite) für den Kärcher Ice Blaster. Die innovative Düsengeometrie sorgt beim Trockeneisstrahlen für ein extrem gleichmäßiges Strahlbild über die komplette Breite.
Gewicht (kg)
0.8
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.9
Abmessungen (L × B × H) (mm)
430 x 93 x 43