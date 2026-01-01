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    Flachstrahldüse, XXL, 75 mm | Kärcher

    Kärcher Flachstrahldüse aus Metall mit schwarzem Anschlussstück.

    Flachstrahldüse, XXL, 75 mm

    Bestellnummer: 4.574-054.0

    Flachstrahldüse (75 mm Strahlbreite) für den Kärcher Ice Blaster. Die innovative Düsengeometrie sorgt beim Trockeneisstrahlen für ein extrem gleichmäßiges Strahlbild über die komplette Breite.