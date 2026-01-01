Flachstrahldüseneinsatz, L | Kärcher

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Bestellnummer: 4.574-030.0Düseneinsatz um den Luftvolumenstrom zu regulieren.
Gewicht (kg)
0.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
120 x 34 x 34