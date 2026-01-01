Flächenreiniger FR 30 Me | Kärcher

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Bestellnummer: 2.640-355.0Hochwertiger, heißwasserbeständiger Flächenreiniger mit Edelstahlgehäuse. 2-fache Keramiklagerung, nicht zeichnende Lenkrollen, integrierter Saugschlauch-Anschluss für Absaugung des Spritzwassers. Bestens geeignet für die Innenreinigung und den Lebensmittelbereich. Gerätespezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 250 bar / 1300 l/h / 85 °C
Durchmesser (mm)
300
Anschlussgewinde
M 18
Farbe
Silber
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
5.2