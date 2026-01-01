10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Flächenreiniger FR 30 | Kärcher

    Grauer Kärcher Flächenreiniger mit goldfarbenem Griff und schwarzem Bürstenrand. Markenlogo und Schriftzug "Professional" sichtbar.

    Flächenreiniger FR 30

    Bestellnummer: 2.111-011.0

    Bis zu 10-mal höhere Flächenleistung als mit dem herkömmlichen HD-Strahl. Kunststoffgehäuse für beste Manövrierfähigkeit, 2-fache Keramiklagerung für lange Standzeiten, flexibles Anschlussgelenk für beste Handhabung und integrierte Parkposition. Gerätespezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 180 bar / 850 l/h / 60 °C.