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    Flächenreiniger FR Classic | Kärcher

    Kärcher Flächenreiniger mit schwarzer Bürste und goldfarbenem Anschluss, Griff oben.

    Flächenreiniger FR Classic

    Bestellnummer: 2.111-016.0

    Das ideale Einstiegsmodell in die Reihe der Kärcher Flächenreiniger zur Reinigung von Flächen im Innen- und Außenbereich. Mit Spritzschutz und bis zu 150 bar Arbeitsdruck.