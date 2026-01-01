Flächenreiniger FR Classic | Kärcher

Der FR Classic ist das Einstiegsmodell in die Reihe der Kärcher Flächenreiniger zur spritzwassergeschützten Reinigung von Flächen im Innen- und Außenbereich. Er überzeugt mit einem Arbeitsdruck von bis zu 150 Bar und einem Wasserdurchsatz von 600, auf 40 °C erwärmten Litern Wasser pro Stunde. Bitte beachten Sie, dass das Düsenkit separat zu bestellen ist.