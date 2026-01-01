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    Flächenreiniger FRV 30 Me | Kärcher

    Kärcher Flächenreiniger mit Griff, Messingdüse und Schlauchanschluss, auf Rollen montiert.

    Flächenreiniger FRV 30 Me

    Bestellnummer: 2.111-012.0

    Dank automatischer Schmutzwasser-Absaugung macht der Flächenreiniger FRV 30 Me aus Edelstahl die Flächenreinigung im Innen- und Außenbereich noch effizienter. Heißwasserreinigung bis 85 °C.