Flaschenwagen | Kärcher

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Bestellnummer: 6.574-336.0Ideal als Ergänzung zu Trockeneisstrahlsystemen mit Liquid-to-Pellet-Verfahren: Flaschenwagen zum sicheren Transport handelsüblicher CO₂-Flaschen.
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
10.3