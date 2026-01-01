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    Flexibler Spinnwebbesen Kit 97-184 cm | Kärcher

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    Flexibler Spinnwebbesen Kit 97-184 cm

    Bestellnummer: 5.999-027.0

    Besen mit gebogenen Staubborsten von Kärcher. Ideal geeignet zur effektiven Entfernung unerwünschter Spinnweben sowie zum Entstauben schwer erreichbarer Oberflächen.
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