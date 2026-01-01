Flexibler Spinnwebbesen Kit 97-184 cm | Kärcher

Dank speziell gebogener Staubborsten eignet sich der Flexibler Spinnwebbesen von Kärcher perfekt zur schnellen und gründlichen Entfernung unerwünschter Spinnweben in Innenräumen sowie im Außenbereich. Auch sehr gut anwendbar zum Entstauben von schwer zu erreichenden Oberflächen, wie beispielsweise auf Schränken.