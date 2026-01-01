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    Flexibler Spinnwebbesen MultiLink | Kärcher

    Graue Flaschenbürste mit schwarzem Borstenkopf und Kunststoffgriff, auf weißem Hintergrund.

    Flexibler Spinnwebbesen MultiLink

    Bestellnummer: 6.999-159.0

    Rohrbürste mit Verbindung MulitLink System für Teleskopstiele und Stangen.
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