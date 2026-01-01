Flexibler Spinnwebbesen MultiLink | Kärcher

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Bestellnummer: 6.999-159.0Rohrbürste mit Verbindung MulitLink System für Teleskopstiele und Stangen.
Gewicht ohne Zubehör (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
170 x 130 x 350
Anwendungsgebiete