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    Flexibles Strahlrohr, 1050 mm | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger-Lanze mit gebogenem Ende und schwarzem Griff auf weißem Hintergrund.

    Flexibles Strahlrohr, 1050 mm

    Bestellnummer: 4.112-035.0

    Stufenlose Verstellung der Biegung des Strahlrohrs von 20° - 140°. Besonders geeignet für Reinigung von schwer erreichbaren Stellen wie z. B. Dachrinnen, Autodächer, Unterboden oder Radkästen.