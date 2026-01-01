FloorPro Allround-Grundreiniger RM 754 | Kärcher

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Bestellnummer: 6.295-811.0Hocheffizienter Entschichter zum einfachen Entfernen von Wachs- und Polymerbeschichtungen von wasserbeständigen, auch alkaliempfindlichen Böden. Kein aufwendiges Nachspülen erforderlich.
Gebindegröße (l)
10
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
10.5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
11.2
Produkt
Produktinformationen
Handbuch
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete