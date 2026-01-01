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    FloorPro Feinsteinzeugreiniger RM 753 | Kärcher

    Kärcher FloorPro Feinsteinzeugreiniger RM 753 in schwarzer Flasche mit gelbem Deckel.

    FloorPro Feinsteinzeugreiniger RM 753

    Bestellnummer: 6.295-587.0

    Der Spezialist für Feinsteinzeugfliesen. Der tensidfreie Reiniger löst zuverlässig Fett-, Öl- und Mineralverschmutzungen, ohne die rutschhemmende Eigenschaft der Fliese zu beeinträchtigen.
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