FloorPro Feinsteinzeugreiniger RM 753 | Kärcher

Ob zur Unterhalts- oder zur Grundreinigung: Der FloorPro Feinsteinzeugreiniger RM 753 ist in jedem Fall die optimale Wahl für unlasierte, offenporige Feinsteinzeugfliesen. Er entfernt nicht nur mühelos Fett-, Öl- und Mineralverschmutzungen, sondern verhindert durch seine tensid- und enzymfreie Formulierung auch effektiv eine schnelle Wiederanschmutzung und sorgt darüber hinaus für einen angenehmen, frischen Duft. Das leicht alkalisch und schaumarm eingestellte Reinigungsmittel ist sowohl manuell als auch mit einer Scheuersaugmaschine anwendbar. Zur Unterhaltsreinigung empfiehlt Kärcher die 1-Schritt-, zur Grundreinigung die 2-Schritt-Methode. Profis in der Gebäudereinigung profitieren dazu von einer hohen Anwendersicherheit des kennzeichnungsfreien Reinigers. Bei Bedarf eignet sich FloorPro RM 753 auch zur Verwendung im Ölabscheider.