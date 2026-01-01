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    FloorPro Glanzreiniger RM 755 | Kärcher

    Blauer IBC-Container mit Metallkäfig und rotem Deckel, auf einer schwarzen Palette stehend.

    FloorPro Glanzreiniger RM 755

    Bestellnummer: 6.295-177.0

    Völlig streifenfrei abtrocknender Glanzreiniger auf Lösungsmittelbasis zur Unterhalts- und Zwischenreinigung von Böden und Oberflächen. Optimal geeignet für hochglänzende Granitböden.
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