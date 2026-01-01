FloorPro Glanzreiniger RM 755 | Kärcher

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Bestellnummer: 6.295-846.0Völlig streifenfrei abtrocknender Glanzreiniger auf Lösungsmittelbasis zur Unterhalts- und Zwischenreinigung von Böden und Oberflächen. Optimal geeignet für hochglänzende Granitböden.
Gebindegröße (l)
2.5
Verpackungseinheit (Stück)
4
pH-Wert
11
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
2.8
Abmessungen (L × B × H) (mm)
120 x 120 x 290
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete