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    FloorPro Glanzreiniger RM 755 | Kärcher

    Schwarze Flasche mit gelbem Deckel, Kärcher FloorPro Shine Cleaner RM 755 ES Etikett, 1 Liter.

    FloorPro Glanzreiniger RM 755

    Bestellnummer: 6.295-846.0

    Völlig streifenfrei abtrocknender Glanzreiniger auf Lösungsmittelbasis zur Unterhalts- und Zwischenreinigung von Böden und Oberflächen. Optimal geeignet für hochglänzende Granitböden.
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