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    FloorPro Grundreiniger RM 69 eco!efficiency | Kärcher

    Blauer Kunststofffass mit Kärcher RM 69 Etikett, stehend auf weißem Hintergrund.

    FloorPro Grundreiniger RM 69 eco!efficiency

    Bestellnummer: 6.295-653.0

    Optimal auf die Verwendung der eco!efficiency-Stufe unserer Scheuersauger abgestimmter Intensivreiniger. Kraftvoll gegen Öl- und Fettverschmutzungen in Logistik- und Produktionsumgebungen.
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