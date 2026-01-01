FloorPro Grundreiniger RM 69 eco!efficiency | Kärcher

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Bestellnummer: 6.295-652.0Optimal auf die Verwendung der eco!efficiency-Stufe unserer Scheuersauger abgestimmter Intensivreiniger. Kraftvoll gegen Öl- und Fettverschmutzungen in Logistik- und Produktionsumgebungen.
Gebindegröße (l)
20
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
12
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
21.6
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete