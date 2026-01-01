FloorPro Grundreiniger, sauer RM 751 | Kärcher

Kraftvoll, besonders schaumarm und damit ideal zur Verwendung mit Scheuersaugmaschinen: der saure FloorPro Grundreiniger RM 751 von Kärcher. Auf Basis von Sulfaminsäure löst das Reinigungsmittel zur maschinellen und manuellen Grundreinigung effektiv Kalk, kalkhaltige Ablagerungen, Rost, Milch- und Urinstein sowie Zementschleier von allen säurebeständigen Oberflächen wie beispielsweise von keramischen Fliesen, Sanitäreinrichtungen oder Metall. FloorPro Grundreiniger RM 751 ist somit eine optimale Lösung für Schwimmbäder und zur Schlussreinigung nach Bauvorhaben. Mit dem integrierten Korrosionsschutz und abscheidefreundlichen Eigenschaften eignet sich der Grundreiniger auch hervorragend zum Einsatz im industriellen Umfeld.