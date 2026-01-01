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    FloorPro Grundreiniger, sauer RM 751 | Kärcher

    Roter Kanister mit Kärcher RM 751 Bodenreiniger, Etikett mit Produktinformationen und Bildern von gereinigten Böden.

    FloorPro Grundreiniger, sauer RM 751

    Bestellnummer: 6.295-129.0

    Saurer Grundreiniger zur manuellen sowie maschinellen Sanitär- und Bauschlussreinigung. Löst kraftvoll Kalk, kalkhaltige Ablagerungen, Rost, Milch- und Urinstein sowie Zementschleier.
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