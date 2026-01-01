FloorPro Grundreiniger, sauer RM 751 | Kärcher

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Bestellnummer: 6.295-586.0Saurer Grundreiniger zur manuellen sowie maschinellen Sanitär- und Bauschlussreinigung. Löst kraftvoll Kalk, kalkhaltige Ablagerungen, Rost, Milch- und Urinstein sowie Zementschleier.
Gebindegröße (l)
2.5
Verpackungseinheit (Stück)
4
pH-Wert
1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
3
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete