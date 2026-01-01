FloorPro Hochglanz-Kristallisationsmittel, Pulver RM 775 | Kärcher

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Bestellnummer: 6.295-117.0Pulver zur Nasskristallisation kalkhaltiger Böden aus Marmor, Terrazzo und Betonwerkstein. Die Kristallisation härtet den Boden, erhöht seine Strapazierfähigkeit und sorgt für Hochglanz.
Gebindegröße (kg)
5
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
1
Gewicht (kg)
5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
5.5
Abmessungen (L × B × H) (mm)
225 x 225 x 213
Produkt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete