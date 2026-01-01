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    FloorPro Hochglanz-Kristallisationsmittel, Pulver RM 775 | Kärcher

    Kärcher FloorPro RM 775 Eimer mit Produktinformationen und Bildern auf der Vorderseite.

    FloorPro Hochglanz-Kristallisationsmittel, Pulver RM 775

    Bestellnummer: 6.295-117.0

    Pulver zur Nasskristallisation kalkhaltiger Böden aus Marmor, Terrazzo und Betonwerkstein. Die Kristallisation härtet den Boden, erhöht seine Strapazierfähigkeit und sorgt für Hochglanz.
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