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    FloorPro Industriereiniger RM 69 | Kärcher

    Kärcher FloorPro Industriereiniger RM 69 in schwarzer Flasche mit gelbem Deckel.

    FloorPro Industriereiniger RM 69

    Bestellnummer: 6.296-058.0

    Kennzeichnungsfreier Industriereiniger zur Entfernung gängiger Öl- und Fettverschmutzungen bei Unterhalts- und Zwischenreinigung von Industrieböden in Logistik- und Produktionsumgebungen.
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