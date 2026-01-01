FloorPro Industriereiniger RM 69 | Kärcher

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Bestellnummer: 6.296-058.0Kennzeichnungsfreier Industriereiniger zur Entfernung gängiger Öl- und Fettverschmutzungen bei Unterhalts- und Zwischenreinigung von Industrieböden in Logistik- und Produktionsumgebungen.
Gebindegröße (l)
2.5
Verpackungseinheit (Stück)
4
pH-Wert
10
Gewicht (kg)
2.5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
2.8
Abmessungen (L × B × H) (mm)
129 x 127 x 300
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete