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    FloorPro Intensiv-Grundreiniger Extra RM 752 | Kärcher

    Kärcher RM 752 Reinigungsmittelkanister, 10 Liter, mit Etikett und Produktinformationen.

    FloorPro Intensiv-Grundreiniger Extra RM 752

    Bestellnummer: 6.295-813.0

    Hochalkalischer Industrie-Grundreiniger und Entschichter zum Entfernen hartnäckigster Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen sowie Beschichtungen von alkalibeständigen Böden.
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