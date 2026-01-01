FloorPro Natürlicher Industriereiniger RM 69N | Kärcher

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Bestellnummer: 6.296-245.0Kennzeichnungsfreier Industriereiniger RM 69N aus naturbasierten Inhaltsstoffen zur Unterhalts- und Zwischenreinigung in Logistik und Produktion. Entfernt sicher Öl- und Fettverschmutzungen.
Gebindegröße (l)
20
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
11
Gewicht (kg)
20
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
21.5
Abmessungen (L × B × H) (mm)
260 x 237 x 430
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete