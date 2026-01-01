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    FloorPro Natürlicher Industriereiniger RM 69N | Kärcher

    Kärcher FloorPro RM 69N Kanister, 10 Liter, mit Etikett und Produktinformationen.

    FloorPro Natürlicher Industriereiniger RM 69N

    Bestellnummer: 6.296-245.0

    Kennzeichnungsfreier Industriereiniger RM 69N aus naturbasierten Inhaltsstoffen zur Unterhalts- und Zwischenreinigung in Logistik und Produktion. Entfernt sicher Öl- und Fettverschmutzungen.
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