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    FloorPro Pflege-Dispersion RM 784 | Kärcher

    Kärcher Reinigungsmittel RM 784 in einem weißen Kanister mit Etikett und Produktinformationen.

    FloorPro Pflege-Dispersion RM 784

    Bestellnummer: 6.295-817.0

    Polymerdispersion für die Erst-, Zwischen- und Unterhaltspflege elastischer Bodenbeläge. Bildet einen rutschhemmenden, schmutzabweisenden, abriebfesten und seidenglänzenden Pflegefilm.
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