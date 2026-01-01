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    FloorPro Reifen- und Abriebspurenentferner RM 776 | Kärcher

    Kärcher Reinigungsmittelkanister RM 776, 10 Liter, mit Etikett und Produktinformationen.

    FloorPro Reifen- und Abriebspurenentferner RM 776

    Bestellnummer: 6.295-545.0

    Spezialreiniger zum Entfernen von Gummiabriebspuren und Markierungen durch Flurförderfahrzeuge. Auch Klebebandrückstände sowie starke Öl- und Rußverschmutzungen werden wirkungsvoll entfernt.
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